أخبار مصر | 'الصحفيين' تفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتح نقابة الصحفيين، اليوم، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين، وذلك حتى الأربعاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على الشُعب والروابط، في بيان سابق له، إنه سيتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من السبت 18 يناير الجاري وحتى الإثنين 20 يناير، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشُعبة تجتمع يوم الخميس 23 يناير، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشُعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، وتقدم طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.