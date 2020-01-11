أخبار مصر | وداعًا لـ"الدروس الخصوصية".. ماذا قال طلاب ثانية ثانوي عن نوعية الأسئلة الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداعًا لـ"الدروس الخصوصية".. ماذا قال طلاب ثانية ثانوي عن نوعية الأسئلة الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه قام بعمل جولة تفقدية اليوم السبت على لجان طلاب الصف الثاني الثانوي أثناء خوض الامتحانات الالكترونية على التابلت والتي بدأت بمادة اللغة العربية اليوم، مشيرا إلى أنه اطمأن على الطلاب.



وأضاف علام إلى "الخليج 365"، أن الامتحان عبارة عن 35 سؤالا جميعهم يقيسون الفهم والذكاء للطالب، مؤكدًا أنه رصد بعض الآراء للطلاب، قائًلا: "الطلاب قالوا لي إن الملازم والدروس الخصوصية أصبحت بلا فائدة مع هذه النوعية من الأسئلة".