أخبار مصر | وداعًا لـ"الدروس الخصوصية".. ماذا قال طلاب ثانية ثانوي عن نوعية الأسئلة الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداعًا لـ"الدروس الخصوصية".. ماذا قال طلاب ثانية ثانوي عن نوعية الأسئلة الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف علام إلى "الخليج 365"، أن الامتحان عبارة عن 35 سؤالا جميعهم يقيسون الفهم والذكاء للطالب، مؤكدًا أنه رصد بعض الآراء للطلاب، قائًلا: "الطلاب قالوا لي إن الملازم والدروس الخصوصية أصبحت بلا فائدة مع هذه النوعية من الأسئلة".
وكان قد بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم السبت الامتحانات الالكترونية وبدأت بامتحان اللغة العربية وقد بدأت اللجان في التاسعة صباحًا وتنتهي في الثانية عشر ظهرًا.
وكان قد قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين، على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.