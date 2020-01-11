أخبار مصر | عقب إقرار بنودها.. "مسافرون" تكشف فوائد مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب إقرار بنودها.. "مسافرون" تكشف فوائد مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن الدولة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك على أنها عازمة على تنمية وتطوير السياحة المصرية والنهوض بها لتأخذ المكانة التي تستحقها ونصيبها العادل من الحركة السياحية العالمية.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه ما تم مؤخرا بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتذليل العقبات التي تواجه تنمية قطاع السياحة وإحداث طفرة حقيقية به ثم قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار يترأسها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لحل مشكلات السياحة وأيضا ما يقوم به الوزير النشيط الدكتور خالد العناني من لقاءات واجتماعات مع ممثلي القطاع السياحي سواء في مرسى علم أو الغردقة وجنوب سيناء وممثلي الغرف السياحية للتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم لتنشيط السياحة وتطويرها كل هذا يؤكد عزم القيادة السياسية على ازدهار السياحة المصرية.



وأشار، إلى ملف مهم جدا وهو ملف التمويل للقطاع السياحي ومساندة المتعثرين بالقطاع ومن يريدون القيام بعمليات احلال وتجديد لمشروعاتهم السياحية المختلفة وهنا يأتي دور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر الذي أعد برؤيته الاقتصادية مبادرة جديدة للسياحة بشروط تلائم الجميع وبالفعل تم رصد 50 مليار جنيه بفائدة 10% بدلا من المبادرة القديمة التي انتهت وكانت بقيمة 5 مليارات جنيه.

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ولفت عبد اللطيف، إلى أن وجود خبرة اقتصادية بحجم طارق عامر على رأس مجلس ادارة البنك المركزي المصري سيكون له دور كبير في النهوض بالاقتصاد ليس في السياحة فقط ولكن في الصناعة أيضا وباقي القطاعات الاقتصادية.



ونوه رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بأنه من نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة ستعود فنادق ومشروعات سياحية للعمل من جديد وسيتم إحلال وتجديد الفنادق والقرى السياحية لتكون مطابقة للمواصفات العالمية وسيتم تحديث أسطول النقل السياحي وتستطيع المشروعات المتعثرة العمل والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والعاملين بها ونتيجة لذلك تتزايد فرص العمل بالسياحة ويرتفع الدخل القومي من العملات الصعبة الناتجة عن ارتفاع معدلات الاشغالات الفندقية والسياحية ويترتب على ذلك توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الصناعة والتجارة وباقي الانشطة.