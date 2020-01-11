أخبار مصر | وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية تهدف لتحسين مهارات الفهم والتحليل

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن المنظومة الإلكترونية وسيلة للولوج إلى بنك المعرفة، وتحييد العنصر البشري وليست الهدف.

وبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم السبت، الامتحانات الإلكترونية، بامتحان اللغة العربية وقد بدأت اللجان في التاسعة صباحًا، وتنتهي في الثانية عشر ظهرًا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، في وقت سابق، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.