أخبار مصر | وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية تهدف لتحسين مهارات الفهم والتحليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية تهدف لتحسين مهارات الفهم والتحليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هدف الامتحانات الإلكترونية، كان وسيظل منصبًا على تحسين مهارات الفهم والتحليل، وليس كفاءة المنظومة الإلكترونية رغم أهميتها.
وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن المنظومة الإلكترونية وسيلة للولوج إلى بنك المعرفة، وتحييد العنصر البشري وليست الهدف.
وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن المنظومة الإلكترونية وسيلة للولوج إلى بنك المعرفة، وتحييد العنصر البشري وليست الهدف.
وبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم السبت، الامتحانات الإلكترونية، بامتحان اللغة العربية وقد بدأت اللجان في التاسعة صباحًا، وتنتهي في الثانية عشر ظهرًا.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، في وقت سابق، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وشدد على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.