أخبار مصر | جولة لشباب البرنامج الرئاسي الأفريقي بالإسكندرية

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، جولة للدفعة الثالثة من شباب البرنامج الرئاسي الإفريقي، بمحافظة الإسكندرية.

وبدأت الجولة بمتحف المجوهرات الملكية، وتشمل مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، بهدف التوعية بتاريخ مصر العريق.

وكان في استقبال الشباب، محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي رحب بهم.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبدأت الزيارة بكلمة المحافظ، الذي رحب بالضيوف، ثم لقاء تعريفي عن قصور ومعالم الإسكندرية، واستعراض لمراحل تطويرها المختلفة.

وصرح محافظ الإسكندرية، بأن الأكاديمية الوطنة هي صرح الشباب العربي والأفريقي، لتؤهلهم للقيادة السياسية، فهم مستقبل مصر والوطن العربي والأفريقي.

وأضاف أن تأهيل الشباب فرصة عظيمة سواء في مصر أو أي مكان في العالم، وشرف لنا تبني أفكار الشباب وتطويرها والوقوف بجانبهم لتولي المسؤلية وخدمة الوطن.

