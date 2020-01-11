مصر | النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي "حادث محطة مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي "حادث محطة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع الحد الأقصى للعقاب للمتهمين على التُهم المقدمة ضدهم في أمر الإحالة.

وأشارت النيابة، في مرافعتها، إلى تعاطي المُتهم محمود حمدي توفيق للمواد المخدرة، ولفتت إلى الأدلة المؤكدة على ذلك بالتحقيقات، بجانب ثبوت إيحابية العينة المأخوذة منها في المعمل الكيماوي، حيث ثبت تعاطيه الاستروكس والحشيش.

وأكدت، على أهمية حفظ الأمانة وما أعده الله لمن يحفظها، وتوعده سبحانه لمن خانها، وتلت الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

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وذكرت النيابة، أن الواقعة جاءت في وقت اصطف فيه المصريون جنبا إلى جنب يمدون أيديهم للوطن المنهك، ينفضون عنه تراب السنين العجاف، وأن كل في مكانه كان يجتهد مستشعرًا الأمانة التي في عنق، إلـا أن أولئك المتهمين ثلة من أبنائه أبوا إلا أن يكونوا عثرته الكبرى، ومبعث غمه، صاروا يصدرون الوطن للعالم كبلدٍ متأخر رجعي، في مشهد تطايرت فيه أشلاء المواطن في قلب العاصمة.

وقالت المرافعة، إن الأنفس الزكية راحت، بسبب غيابات ثلاث، أولها غياب موظف عن عمله، وغياب عقل عن رشده، غياب الضمير عن يقظته، فأحدهم قعد على عمل أؤتمن عليه وتلقى عليه أجره، وأشارت إلى قول إحدى الصالحات لزوجها من السلف: "اتقي الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار"، وشددت على تواكل المُتهمين على بعضهم البعض، متسائلة: "هل أديتم ما عليكم من عمل؟".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

