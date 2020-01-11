مصر | من "الوراق" لـ"إمبابة".. إحباط ترويج 3 آلاف قرص مخدر وكيلو هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الوراق" لـ"إمبابة".. إحباط ترويج 3 آلاف قرص مخدر وكيلو هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط رجال مباحث الجيزة، 3 تجار مخدرات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهم على 755 جراما لمخدر الهيروين و3100 قرص مخدر بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة يتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 755 جراما، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من اقتيادههما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

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وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 3100 قرص مخدر، هاتف محمول، سلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

