مصر | الداخلية تعيد سيدة تزن 250 كيلو لسريرها عقب سقوطها أرضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تعيد سيدة تزن 250 كيلو لسريرها عقب سقوطها أرضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ساعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، مُسنا، على حمل زوجته بعد سقوطها من أعلى السرير، وعدم تمكنه من حملها؛ لمعاناتها من داء الفيل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مُسن، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بسقوط زوجته، المُسنة، وتعاني من داء الفيل، ويبلغ وزنها حوالي 250 كيلوجراما، من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته في إعادتها للسرير مرة أخرى.

وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها.

وتوجها بالشكر لوزارة الداخلية، على سرعة الاستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.