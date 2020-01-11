مصر | النيابة تسرد وقائع الإهمال المؤدية لحادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تسرد وقائع الإهمال المؤدية لحادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

وذكرت النيابة العامة، في المرافعة، أن وقائع الدعوى بدأت في السابع وعشرين من فبراير 2019، حينما استلم المتهم علاء فتحي عربة القطار 2302 بمفرده، وبدون مساعد له، خلافًا للتعلميات، وتوجه لرصيف محطة مصر، وأشارت إلى عدم تفعيل بإبرة السقوط التي تعد من وسائل الأمان إذ تمنع دخول القطارات والجرارات داخل الحوش للمحطة بدون تصريح من عامل البرج.

وأشارت، إلى أنه في الجهة المقابلة كان المتهم أيمن الشحات والقاطرة رقم 2305، وقام بتوقيع خلاف الحقيقة بحضور المساعد له وهو المتهم أيمن عدس، الذي كان متواجدًا بمنزله آنذاك، بالاتفاق ما بينهما على ذلك، وتحرك بالقاطرة بمفرده خلافًا للتعليمات، ورفقته عامل مناورة متواجد بمؤخرة القاطرة وهو المفترض أن يكون في الأمام ليسمح له ذلك برؤية السكة.

ولفتت النيابة، لحدوث تصادم بين القاطرتين، وترجل المُتهم علاء فتحي لمعاتبه قائد القاطرة التي اصدمت به، تاركًا القاطرة على الحالة التي هي عليها، وكان ذراع السرعة على سرعته القصوى، وما أن احتدم النقاش، حتى أبصروا القاطرة 2302 تحركت من مكانها مسرعة تجاه المحطة، وسمعوا دوي الانفجار، وهو ما أبصره من تواجدوا والتهمت النيران أجسادهم، بعد أن تناثر الوقود اشتعالا، فأسفر الحادث عن إزهاق أرواح 31 شخصًا من بينهم طفل، وإصابة 17، وتكلفت الهيئة خسائر بالملايين، ولفتت النيابة إلى قيام المتهم علاء فتحي أبو الغار بفصل جهاز رجل الميت الذي يعد مسئول الأمان عن القاطرة في حالة إغماء أو وفاة السائق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

