مصر | الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل حاز الهيروين بالقاهرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صابر.ر"، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين للاتجار والتعاطي بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "صابر.ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وحيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي بدائرة قسم مدينة نصر.

وترجع الواقعة لتلقي قسم مدينة نصر، بلاغا يفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على لفافات الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة التعاطي والاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من حصلات تجارته.