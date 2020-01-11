مصر | المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة في مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم رامي أحمد، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في مدينة نصر.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم الهارب، وآخر، تهمة سرقة المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه عبد الغنى فرج"، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفاه بالطريق العام ليلًا، وأشهرا في وجهه الأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابته ذالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، والاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق.