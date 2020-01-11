مصر | المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة بترويج الهيروين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة بترويج الهيروين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم صالح مسلم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة 3 أخرين، في اتهامهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "صالح مسلم"، الشهير ب"نوير"، و"طاهر.ز"، و"خالد.س"، و"عبد الرحمن.س"، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة بدر.

وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل لمحل إقامة المتهمين، وتمكن من ضبط المتهم الأول ولاذا المتهم الثانى بالفرار، وبتفتيشه عثر على حقيقية تحوي "لفافات الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وميزان حساس".