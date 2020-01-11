مصر | النيابة بـ"حادث محطة مصر": المتهمون أناس غطت ضمائرهم في سبات عميق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة بـ"حادث محطة مصر": المتهمون أناس غطت ضمائرهم في سبات عميق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل إعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

واستهلت النيابة العامة، مرافعتها بتلاوة الآية الكريمة "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"، وبدأت المرافعة عثقب ذلك بالتأكيد على قدم مبنى محطة مصر وتاريخه الطويل.

وقالت المرافعة، إنه مبنى مر على بنائه 165 عامًا، في قلب العاصمة القديمة، وهو وجهة تعكس أن مصر هي ولا خلاف منبع حضارة قديمة ومهدها، وأنها ثاني أقدم بلد امتلك سكك حديدة.

ولفتت، إلى أنه إذا كان العالم اجتمع على أن القطارا هي الوسيلة الأمن، فكيف شهدت المحطة مشهدًا مروعًا ومخيفًا، حيث دخلت في وسط الجموع الآمنة قاطرة بلا قائد، مسرعةً بلا كابح، فحدث اصطدام وانفجار، تاركًا العُزل حيارى وهم يحاولون إسعاف من تضرروا من الحادث، وهرعت عدسات الكاميرات لمحل الواقعة للنقل لللعالم كل هذا الخطب.

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وأشارت النيابة، إلى الظن في البداية أنه الإرهاب، قائلة في مرافعتها: "فمن غيره يقدم على عمل مثل هذا"، لتضيف بالقول إن الحقيقة سرعان ما ظهرت وأطلت "ويا أسفاه حينما أطلت؟"، فليس عدو له جبهة لقتاله، ولا إرهابًا نقتفي أثره لنجثته من أرضنا الطيبة، لتؤكد: "عدونا من أسند إليه الأمر في ذلك، وحسبك أن تسند الأمر لغير أهله".

ولفتت النيابة، في مرافعتها إلى أن أحد المتهمين خرج على المجتمع الغاضب غير آسف، يقدم أعذارًا هزيلة، وسط ابتسامات سخرية واستهزاء، غير عابئ لصنيعه وهذا الدمار الذي قدمته يداه، وأضافت النيابة: "قضية يوم هي قضية مجتمعية أدمت قلوبنا، من هول ما حدث، ومن هول ما رأيناه، ما اطلعنا عليه من إهمال الذي بسببه فقدت الأرواح، وترملت السناء، ومات رب الأسرة وهو العائل الوحيد لأسرته".

وتحدثت، عن ضحايا الحادث، قالة: "هذا رجل ساعٍ على رزقه، وهذا طالب ذاهب لجامعته، وتلك امرأة ما أخرجها من بيتها إلا طلب الرزق والعيش"، لافتة إلى صرخات من أحرقوا أحياء، واصفة المُتهمين بأنهم: "أناس غطت ضمائرهم في سبات عميق".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

