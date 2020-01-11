مصر | التحقيقات تكشف لغز طعن شاب لزوجة والده ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف لغز طعن شاب لزوجة والده ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة طعن شاب لزوجة والده وتدعى "م.ع" في عقدها الخامس من العمر بمنطقة بولاق الدكرور، باستخدام سكين، لسرقة مشغولاتها الذهبية، فيما طلبت التحريات حول الواقعة، وتحفظت على السلاح المستخدم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة لسماع أقوالها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشاب نجل زوجها يبلغ من العمر 21 عامًا، وكان يعلم بحوزه تلك المشغولات الذهبية لدى زوجته، وكان يمر بضائقة مالية وحاول اقتراض نقودا من أصدقائه ولكن دون جدوى، فاستغل انشغالها، ودخل غرفتها وقام بسرقتها، وعندما شعرت به حاول التعدي عليها وطعنها وفر هاربًا، وقام ببيع المجوهرات بمبلغ مالي 8 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب جريمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط عاطل لطعنه زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 سنة مصابة بجرح نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين قيام نجل زوجها 21 سنة عاطل، بطعنها وسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وتم القبض عليه وحرر محضر بالواقعة.