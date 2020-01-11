مصر | "رفضت معاكسته فطعنها".. التحقيق مع شاب لشروعه في ذبح فتاة بالجيزة

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للفتاة، وأنها مستقرة إلى الآن، فيما كشفت التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيًا.

وكشف شهود عيان، مساء الجمعة، أنهم فوجئوا بمشادة كلامية، في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، بين شخص وفتاة كان يحاول معاكستها فنهرته، وبعدها قام بإشهار سلاح أبيض كان في ملابسه، عبارة عن "كتر" للتعدي عليها وإصابتها، فحاول الأهالي اللحاق به وأمسكوه حتى يتم إبلاغ قسم الشرطة، وتم نقل الفتاة على الفور للمستشفى.

وكان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.