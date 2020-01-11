شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» ينتهي من تقييم 145 منتدبًا بهيئة سلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم عدد 145 منتدباً بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، تمهيداً للعرض على لجنة الموارد البشرية بالهيئة لإتخاذ قرارها بشأن نقلهم للهيئة من عدمه، وذلك بناء على طلب الهيئة من الجهاز والذي يقدم هذه الخدمة مجاناً للجهات الحكومية المختلفة في إطار تقديم الدعم الفني لها.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم السبت، «إن الموظفين المنتدبين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي».

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.