شكرا لقرائتكم خبر عن 81 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي 81 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، السبت، إمتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 202 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، وسط إجراءات أمنية، تحسبًا لحدوث أعمال شغب بمحيط اللجان.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش وتجهيز اللجان الإمتحانية لاستقبال الطلاب، حيث يؤدي 41998 طالبًا امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا في 202 مدرسة‏، كما يؤدي 39154 طالبًا امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا في 202 مدرسة، لافتًا إلى أنه تم وضع بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم والأمن والصحة لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير الامتحانات وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص دخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات لغير المتابعين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.