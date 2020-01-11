شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت، جولة رعوية جديدة يزور خلالها إبراشيات وأديرة محافظة سوهاج، ويدشن قداسته خلال الزيارة، التي تُعد الأولى لهذه الإبراشيات، عددًا من الكنائس بأربع من إبراشيات المحافظة، ويلتقي بأبنائه بهذه الإبراشيات، البالغ عددها ست إبراشيات، كما من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا بالمجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة.

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