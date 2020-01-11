شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالب سقط من باب عربة قطار في بني سويف: «اختل توازنه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أُصيب طالب بكدمة في ساقه، إثر سقوطه من باب إحدى عربات قطار الصعيد المميز، نتيجة اختلال توازنه، أثناء وقوفه على الباب بالقرب من مزلقان مصنع النسيج ببني سويف، ونُقل لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.
وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي باستقبال «رحيم. غ. م»، 13 عامًا، طالب، مقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، مصابًا بكدمة بالساق اليسرى، إثر سقوط من قطار.
وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، أنه أثناء وقوف الطالب على باب إحدى عربات القطار رقم 159 مميز القادم من الأقصر متوجهًا إلى القاهرة، وأمام مزلقان مصنع النسيج بدائرة القسم، اختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحدًا، ونفى الشبهة الجنائية.
وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقًا مع قسم شرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 74 إداري قسم بني سويف.
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