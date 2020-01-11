شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تساعد مسنة وزنها 250 كيلو فى الوصول لسريرها بعد سقوطها أرضا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد رجال الحماية المدنية سيدة مصابة بداء الفيل، فى رفعها وإعادتها لسريرها بعد سقوطها على الأرض، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من أحد المواطنين "مُسن " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بسقوط زوجته (ربة منزل" مُسنة - وتعانى من داء الفيل - ويبلغ وزنها حوالى 250 كيلو جرام ") من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته فى إعادتها للسرير مرة أخرى.
على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها، حيث توجهت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية .
كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، فى تحقيق شعارها "الشرطة فى خدمة الشعب"، وتفعيلا لدور الشرطة الانسانى فى مساعدة المواطنين.
يذكر أنه فى وقت سابق، شهد أيضا لفتة إنسانية ساعدت خلالها الشرطة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما تعثرت سيارته بالطريق الصحراوي.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من أحد المواطنين ( من ذوى الإحتياجات الخاصة ) بتعثر سيارته بمنطقة رملية غير ممهدة للسير بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى عقب انحرافه عن الطريق بالخطأ، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ ، وتم تقديم المساعدة ، وإستخراج السيارة من الرمال وإعادتها للطريق مرة أخرى.
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