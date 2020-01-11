شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة 1 فى سانت كاترين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الطقس البارد غدا، الأحد، بمنطقة سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 1 والعظمى 11.

يأتى ذلك بعدما شهدت مدينة سانت كاترين أمس الجمعة، واليوم السبت، طقسا أوروبيًا، لوصول درجة الحرارة بها إلى درجة واحدة تحت الصفر، وغطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال المدينة والأحياء السكنية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜيفة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

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كان اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، قال إن المدينة شهدت تساقط الثلوج فى الساعات الأولى من الخميس الماضى، خاصة فى منطقتى وادى الأربعين ومركز الشباب وسط غيوم شديدة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة انخفضت لأقل من 2 تحت الصفر، موضحًا أن المدينة تستعد لاستقبال موسم تساقط الثلوج، حيث تنتعش السياحة الوافدة إلى المدينة، خاصة السياحة الداخلية بعض المصريين لحضور هذا الحدث من كل عام، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتم لكل من يصعد جبال موسى أو يجرى رحلات داخل الوديان، مطالبًا باتباع تعليمات الدليل البدوى حتى لا يتعرض أحد للخطر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة.