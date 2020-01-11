شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تداول امتحانات الثانى الثانوى: آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تداول امتحانات الصف الثاني الثانوى على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد بدء لجنة الامتحان، قائلاً: الأخلاقيات والمفاهيم تحتاج إلى تطوير موازى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: نبذل قصارى الجهد ولكن يظل العنصر البشرى تحدى كبير للأسف، وهو يتطلب منا جميعًا إصلاحه وليس وزارة التربية والتعليم فقط، متابعا:" هذه آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات".

وتداولت بعض صفحات الفيس بوك والواتس صورا للامتحان الإلكترونى والورقى فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى العام بعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة، حيث نشر الطلاب الأسئلة وطالبوا بالحصول على إجاباتها.

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة العمليات تتحقق من انتشار الأسئلة ومعرفة مصدرها.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى.

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ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

واكدت وزارة التربية والتعليم ، إن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.