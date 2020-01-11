شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 7 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 7 ركاب، فور وصولهم من إثيوبيا، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، حيث صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحى، بعدم حمل 7 ركاب مصريين وامريكيين وغينيين ويمني من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأضافت المصادر، أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أمر بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

يذكر أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنفذ إجراءات مشددة علي الركاب القادمين من بعض الدول الموبوءة بأمراض، والذين لا يحملون شهادات تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، وعزلهم قبل دخول البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.

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وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.