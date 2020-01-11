شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة السلطان قابوس .. الفيديو الكامل لمراسم الدفن فى العاصمة العمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم السبت، تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من اليوم، وشهدت جنازة السلطان بن قابوس الظهور الأول للسلطان الجديد للبلاد هيثم بن طارق آل سعيد، وسط عدد كبير من القيادات والشعب العمانى الذى حرص على توديع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.



جنازة السلطان قابوس بن سعيد

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صلاة الجنازة على السلطان قابوس بن سعيد

كان التليفزيون الرسمى ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا الخبر على حسابهما على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وبدأ التليفزيون فى بث القرآن الكريم.

وبكلمات مؤثرة أعلن التليفزيون العمانى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ المذيع بتلاوة الآية القرآنية " (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

وأضاف: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م.بعد رحلة طويلة من حكم السلطنة، رحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان إلى جوار ربه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

فيما أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وإلى نص البيان..فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.. ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".