شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد حركة المرور بكوبرى أكتوبر صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى أكتوبر صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، حيث انتظمت حركة السير فى الاتجاهين، دون ظهور أى تكدسات أو كثافات مرورية، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، والتعامل مع أى أعطال للسيارات.

كما شهد كوبرى غمرة سيولة مرورية فى الاتجاهين، وشهدت أيضا منطقة التحرير سيولة مرورية.

وفى ذات السياق شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهد طريق إسكندرية الزراعى حالة من التكدس المرورى، خاصة بمحيط أعمال الإنشاء الخاصة بكوبرى قلما، بسبب الإغلاق الجزئى للطريق، بالإضافة إلى كثافة مرورية أسفل الطريق الدائرى، اتجاه ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بينما شهد الاتجاه الاخر المؤدى إلى مدينة بنها سيولة مرورية.