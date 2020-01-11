شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس واستمرار رفع تراكمات الأمطار بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس وسطعت الشمس في الصباح، واستأنفت حركة الصيد من البحر المتوسط بالنسبة للمراكب والسفن من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن استمرار جهود المحافظة لرفع مياه الأمطار من الشوارع حتى يتم الإنتهاء من إزالة كافة تراكمات الأمطار منها، وأشاد بكافة الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرى والصحة في العمل لتخفيف الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة على مدار الأيام الماضية.