شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستعرض خطة عمل المحافظة أمام وزير التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ بمقر الوزارة.

تم خلال اللقاء استعراض خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات والمجالات التى تهم المواطن بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة إليه،

حيث عرض محافظ الغربية الجهود الجارية فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والتعاون الجارى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة فى هذا الشأن.

كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية فى بعض المدن، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن وكذا التى تربط بين المراكز والقرى، كما أشار الدكتور طارق راشد إلى توقيع المحافظة لعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وشهد الإجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة وتأهيل مصنع تدوير القمامة فى المحافظة، والتعاقدات التى ترغب المحافظة فى توقيعها مع بعض الشركات التى تقدمت رسمياً للاستثمار فى المنظومة والحصول على خدمة النظافة فى بعض الأحياء.

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وأكد الوزير على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الجهود التى تقوم بها كافة المحافظات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة الي دورهما فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان اشراك القطاع غير الرسمى للمساهمة فى نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى دعم الوزارة والحكومة لكافة الأفكار المبتكرة والمبادرات الخاصة بالشباب والتى تساعد فى حل بعض المشاكل والتحديات بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة فى الشارع.

وأشاد الوزير بجهود محافظ الغربية ونائبه التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤي التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة وإيجاد حلول للدفع بالمشروعات المتوقفة للحفاظ على موارد المحافظة والدولة والعمل على زيادتها وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والدفع بها خاصة فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

كما شهد الاجتماع أيضاً بحث مشروعات تطوير القرى النموذجية بالغربية واستغلال بعض الصناعات والمنتجات التى تتميز بها مدن المحافظة خاصة فى مجال العطور والاخشاب وبعض الصناعات الأخرى.

وشدد شعراوى على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات الخاصة بأراض وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات، وكذا التعامل بحسم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة.

كما تم الإشارة إلى التعاون القائم حالياً بين المحافظة وجامعة طنطا وأهمية دور الجامعات فى المجتمع المحلى والمساعدة فى دراسة المشكلات والتحديات ووضع حلول لها.