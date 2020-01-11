شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة العربية إلكترونيًا لطلاب الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، أداء امتحان اللغة العربية، إلكترونيًا، عبر أجهزة التابلت، وتمكن الطلاب من دخول منصة الامتحانات باستخدام الأكواد والرقم السري المستلم من قبل المدرسة. وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية، وحل أي مشكلة قد تحدث خلال سير الامتحانات.
وتداول مستخدمي التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لامتحان اللغة العربية الإلكتروني، وبدأت غرفة عمليات التعليم تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها لاتخاذ اللازم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق قانون مكافحة الغش على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك طباعة 15% من الامتحانات ورقيًا تحسبًا لأي ظرف استثنائي قد يحدث خلال فترة الامتحانات. ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحان اللغة العربية ورقيًا في الواحدة بعد ظهر اليوم.
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