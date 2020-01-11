شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 162 حالة غش بـ4 كليات بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدينو عبدالقادر العوضي، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب في جامعة الإسكندرية، إنه تم ضبط 113 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحتى الآن، مشيرا إلى أنها تنوعت ما بين إخلال بنظام الامتحان وشروع في غش وتلبس.

وأوضح «العوضى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم إحالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة.

ولفت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضى بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

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وفى كلية التربية، أشار الدكتور أنور فراج، عميد الكلية، إلى أنه تم ضبط 5 حالات غش جديدة ليصل اجمالى الحالات منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وحتى الآن إلى 16 حالة.

وأضاف عميد الكلية أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية، لافتا إلى أنه للعام الثالث تنفذ الكلية نظام استحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم جلوس لكل طالب حيث تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته وحالته إذا كان مستجد أو لا، مشيراً إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب ما يعنى عدم إهدار مال العام في شراء الصمغ وإصلاح التخت من تبعات الصمغ.

وفى كلية التمريض، أكدت الدكتورة رشا فؤاد، القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انتظام الامتحانات في جميع اللجان وعدم رصد أي حالة غش من قبل مراقبوا اللجان حتى الآن، مشيرة إلى أن الامتحانات بدأت في الكلية ٢٨ ديسمبر الماضى وتنتهى في 23 يناير الجاري.

بينما في كلية الحقوق، ذكر الدكتور أمين مصطفى، عميد الكلية، أنه تم ضبط 5 حالات جديدة في الكلية ليصل إجمالى الحالات منذ بدء الامتحانات في 2 يناير الجارى وحتى الآن إلى 17 حالة بواقع 15 حالة لطلبة الليسانس وحالتين لطلبة الدراسات العليا حيث تنتهى يوم 24 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه تم احالة الطلاب المتورطين إلى مجالس التأديب الابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون الثانونية فيما نسب إليهم من غش في محاضر المراقبين.

وفى كلية التجارة، أعلن مراقبوا اللجان الامتحانية ضبط 16 حالة غش سواء تلبس بالغش والشروع فيه أو الاخلال بنظام الامتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول والتى بدأت في الكلية يوم 28 ديسمبر الماضى وتنتهى يوم 28 من يناير الجارى. وتمت إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان وتطبيق اللائحة عليهم لاصدار القرارات التأديبية بحقهم. وبذلك تصل حصيلة محاضر الغش في 4 كليات حتى الآن 162 حالة.