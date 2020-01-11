شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.

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وبدوره، قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إنه يجرى تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى» بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم ويجرى طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبى للتأمين الصحي، ويجرى تنفيذ 7 مراكز طبية ووحدة صحية بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم افتتاح وتشغيل مدرسة تحيا مصر للتعليم الأساسي، ومدرسة طلعت حرب للتعليم الفندقي، ويجرى تنفيذ 8 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة،

وتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، والانتهاء من تنفيذ وحدة فيش جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، ويجرى تخصيص مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فداناً على طريق الروبيكى.

وأوضح أنه تم تشغيل 20 سيارة نقل داخلي وخارجي لمناطق (الجيزة، السلام ورمسيس)، وتم تشغيل خطوط نقل للأقاليم ومحافظات الصعيد من خلال التعاون مع السوبر جيت.