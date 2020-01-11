شكرا لقرائتكم خبر عن توقف المرور بطريق «رافد المنصورة- جمصة» ساعتين.. وطلاب: «اتأخرنا على الامتحان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة المرور على طريق رافد المنصورة جمصة، اليوم السبت، لمدة ساعتين مما تسبب في تأخر عدد كبير من الطلاب عن امتحاناتهم وتأخر الموظفين عن مواعيد عملهم.

وسادت حالة من الغضب بين السائقين وركاب السيارات بسبب توقف الطريق لمسافات طويلة بدءا من كوبرى عمار التابع لمركز بلقاس على الجانبين مما أدى إلى توقف السيارات من وإلى المنصورة دون معرفة سبب التوقف. واشتكى عدد كبير من الطلاب من عدم تمكنهم من الوصول إلى الجامعات والمدارس في الوقت المناسب وتأخرهم عن موعد الإمتحانات، حيث قال خالد أحمد، أستاذ بجامعة المنصورة، «ما يقرب من ساعتين والطريق متوقف تماما ولا يوجد به أي حركة ولا نعلم سبب كل هذا التوقف».

وأضاف: «للأسف كثير من الطلاب عالقين على الطريق وبعضهم انخار في البكاء بسبب تأخرهم على الامتحان والبعض الآخر نزل يمشى على رجليه للخروج من الأزمة».

وتابع «أنا اتصلت بكليتى علشان يأخروا الامتحان ويعطوا وقت للطلاب المتأخرين للحاق بالامتحان بسبب توقف الطريق، لكن لا ألم موقف باقى الكليات وهذا سيعرض الطلاب للسقوط في مادة اليوم بسبب الغياب أو التأخر عن موعد الامتحان».

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وقال عادل عبدالمنجى، طالب: «أنا عندي امتحان وراكب الميكروباص منذ ساعة ونصف والسيارة لم تتحرك من مكانها على طريق جمصة ومش عارف هأعمل ايه الإمتحان بدء وأنا لسه على الطريق ومافيش حد من المسؤولين حاول يحل المشكلة دى رغم ان في ناس كتير اتصلت بالنجدة». واتهم عدد من المواطنين المرور ومركزى طلخا وبلقاس بالتقصير.

وأشار أحمد عيد، موظف، إلى أن «الطريق فيه اصلاحات وأعمال تطوير من سنة ولا يوجد عسكرى مرور ولا مسؤول بيتابع العمل وسيارات النقل اللوادر التي تنقل السن والحجارة للطريق تتسبب في توقفه بالساعات ولا أحد يتحرك وأصبح السير على طريق جمصة مأساة يومية ولا يوجد بديل والمشكلة في الطلبة اللى اتأخروا عن امتحانتهم».

وأضاف محمد عبدالمجيد، محاسب: «المفروض الشركات توقف العمل على الطريق في أوقات الذروة وحركة الموظفين والطلبة ويتم تيسير الطريق بشكل مناسب في هذه الأوقات حرصا على مصلحة المواطنين على ان يكون العمل ليلا في فترة توقف الحركة».

وانفعل قائلا: «لو في مسؤول واحد بيتحرك من مكتبه ومشى الطريق ده وشاف المنظر اللى إحنا فيه وكلنا واقفين ساعتين ومصالحنا ومستقبل أولادنا متوقف كده كان الوضع أصبح أفضل، لكن للأسف كله قاعد في مكاتبه ومش حاسس بمشاكل الناس».

وأكدت مصادر بمركز طلخا أن سبب توقف الطريق هو أعمال الإصلاحات التي تتم ومحاولة بعض السيارات التخطى الخاطئ مما أدى إلى توقف الحركة لفترة وتم اخطار المرور للتحرك لتيسير الطريق.