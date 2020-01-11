شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: التوسع في الخدمات أولوية عمل النقابة... وخبراتنا لخدمة الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فرعا جديدا لنقابة الزراعيين في مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ضمن سلسلة فروع جديدة تخطط لها النقابة بمختلف المحافظات للتوسع في الخدمات التي تقدمها للمهندسين الزراعيين.

جاء ذلك على هامش الإحتفال بحضور الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء والأستاذ محمد على سكرتير مدينه شلاتين وقيادات النقابة بمحافظة البحر الاحمر ولفيف من المهندسين الزراعيين العاملين بالمشروعات الزراعية بالمنطقة والإدارة الزراعية بالشلاتين والزراعيين بالإدارات التنفيذية بمدينه الشلاتين.

Advertisements

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح ان إفتتاح المقرر الجديد للنقابة بمدينة الشلاتين يحقق التواصل مع أهالينا في المنطقة التي تشكل جزءا عزيزا من تراب الدولة المصرية التي تنفذ خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من مليار و200 مليون جنيه على إقامة البنية التحتية بالمنطقة والتي تحولها إلى مناطق جذب كبيرة.

وأضاف نقيب الزراعيين أن النقابة ستكون بيت خبرة للدولة للنهوض بالقطاع الزراعي في منطقة حلاب وشلاتين للإستفادة من الميزة النسبية للموارد الأرضية في زراعة المحاصيل الضرورة لتحقيق الأمن الغذائي لأهالينا في المنطقة، فضلا عن الإستفادة من مينائي الصيد بالمنطقة لتوفير المنتجات السمكية لسكان مناطق شلاتين وحلايب.

وأوضح «خليفة»، ان المقر الجديد للنقابة في شلاتين يستهدف تقديم الخدمات النقابية للعاملين بالمنطقة والتيسير عليهم والتيسير عليهم لحل مشاكلهم بدلا من الإنتقال إلى خارج توفير للنفقات، مشيرا إلى إستعداد المقرر الجديد لتقديم مختلف الخدمات التي تعلن عنها النقابة بصورة دورية.