شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

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وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 16

طنطا 07 16

دمنهور 09 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 16

السلوم 08 15

سيوة 03 15

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 07 19

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 17

نخل 03 16

نويبع 11 18

طابا 08 15

كاترين 01- 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 07 17

أسيوط 04 17

سوهاج 05 18

قنا 05 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 18

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 21

ابو رماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 19