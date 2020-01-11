شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 16 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19 Advertisements درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 18 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 19 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 20 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 21 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 20 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19

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