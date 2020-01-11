شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا "بشهيد الشهامة" على الحكم الصادر ضدهم بحسبهم 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح ، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، يوم الثلاثاء القادم 14 يناير القادم.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا، والقضية المعروف إعلاميًا "بضاحية الشهامة"، أنه راضى تماما عن حكم المحكمة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما ، لأننا نثق كل الثقة فى القضاء العادل الشامخ .

وأضاف محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بضاحية الشهامة، أن المتهمين قامو عقب النطق بالحكم بالتوقيع على الاستئناف على الحكم .

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث"، برئاسة المستشار باهى حسن، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

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تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.