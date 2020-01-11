شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس.. السيسى عبر تويتر: كان داعماً للقضايا العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذى وافته المنية، مساء أمس الجمعة، مؤكدا أنه كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية فى شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة.

وكتب الحساب الرسمى للرئيس عبر تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازى للأمة العربية والشعب العمانى الشقيق فى وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية فى شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته وألهم اسرته الصبر والسلوان".



الرئيس السيسى

وكانت رئاسة الجمهورية، أصدرت بيانا، صباح السبت، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

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وإلى نص البيان..

"فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العمانى الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".