بدء الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانى الثانوى فى مادة اللغة العربية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه حال وجود أى عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربى عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولى التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسى للتأكد من سلامة الأجهزة.