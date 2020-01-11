شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور امتحان اللغة العربية الإلكترونى على صفحات فيس بوك وواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض صفحات الفيس بوك والواتس آب صورا للامتحان الإلكترونى لمادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى العام بعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة، حيث نشر الطلاب الأسئلة وطالبوا بالحصول على إجاباتها، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غرفة العمليات تتحقق من انتشار الأسئلة ومعرفة مصدرها.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى قد أعلنت ضوابط عقد الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه حال وجود أى عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربى عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم فى فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولى التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسى للتأكد من سلامة الأجهزة.