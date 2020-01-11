شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلس الدفاع الوطنى فى عمان يكشف عن وصية السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أصدر مجلس الدفاع الوطنى فى سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، بيانا، جاء فيه: "يسترعى مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام، بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذى أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلّم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير 2020، ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة".

وتابع: "تمثل فى أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به جلالة السلطان فى وصيته، إيمانًا من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه".

وأضاف البيان: "وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة "6" السادسة من النظام الأساسى للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة".





وبعون من الله وتوفيقه، فقد عقدت جلسة فتح الوصية، اليوم السبت، بحضور كل من: الفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزیر المكتب السلطانى رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، الفريق حسن بن محسن الشريقى المفتش العام للشرطة والجمارك، الفريق سعيد بن على الهلالى رئيس جهاز الأمن الداخلى، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشى قائد الجيش السلطانى العماني، واللواء الركن طيار مطر بن على العبيدانى قائد سلاح الجو السلطانى العماني، واللواء الركن بحرى عبدالله بن خميس الرئيسى قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبى قائد الحرس السلطاني، كما حضر الجلسة كلٌّ من معالى الدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى رئيس مجلس الدولة، خالد بن هلال المعولى رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدى رئيس المحكمة العليا، الدكتور صالح بن حمد الراشدى نائب رئيس المحكمة العليا، الدكتور خليفة بن محمد الحضرمى نائب رئيس المحكمة العليا.

وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة، شهودًا كرامًا على الإجراءات، عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام، والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- هو سلطان عمان.

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وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان،

ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.



كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة .

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام 2020.







