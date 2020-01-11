شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة.. وانخفاض مستوى الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من محافظات الجمهورية، شبورة ما بين كثيفة ومتوسطة على الطرق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسط غيوم وشوائب عالقة تغطى سماء أغلب المحافظات امتدت إلى محافظتى القاهرة والجيزة.

يأتى ذلك فيما توقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم السبت، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن كثيفة أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

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كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام بـ 4 درجات منذ بداية الأسبوع، موضحة أن درجة الحرارة فى سانت كاترين كانت أقل من الصفر "2-"، مشيرة إلى أن بداية من الغد تبدأ تزداد فترات سطوع الشمس، ونشعر بالدفء فى ساعات النهار، ولا زال ساعات الليل نشعر بالبرودة.

وذكرت أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة، ومع هدوئها يزيد الشعور بالدفء، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على معظم الأنحاء بداية من الغد.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الطقس البارد غدا، السبت، بمنطقة سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة الصغرى 1 تحت الصفر " 1-" والعظمى 11 درجات، يأتى ذلك بعدما شهدت مدينة سانت كاترين طقسا أوروبيًا اليوم، الجمعة، وغطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال المدينة والأحياء السكنية.