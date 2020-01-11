شكرا لقرائتكم خبر عن شارك بالعزاء فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رحلة طويلة من حكم السلطنة، رحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان إلى جوار ربه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

كما أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، بدءا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ ديوان البلاط السلطانى تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاته.

دعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

Advertisements

وبكلمات مؤثرة، أعلن التلفزيون العمانى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ المذيع بتلاوة الآية القرآنية " (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

وأضاف: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م.

و" الخليج 365" يفتح من جانبه هذه النافذة للمشاركة بالعزاء فى رحيل السلطان قابوس