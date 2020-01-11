شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عاصمة مصر الاقتصادية الجديدة "سلام" شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن عاصمة مصر الاقتصادية الجديدة "سلام" شرق بورسعيد، حيث يعتبر مشروع مدينة "سلام" من أكبر المشروعات المهمة التى تتبناها الدولة، وهى واحدة من ضمن 4 مدن جار تنفيذهم على شاطئ شمال سيناء، ومن المرتقب أيضا أن تضم مدينة "سلام" أكبر محطة لتحلية المياه فة مصر وأفريقيا، وميناء تجاريا عالميا شرق بورسعيد، بجانب ميناء يخوت وفنادق ومنتجعات سياحية كبرى.

وينشر الخليج 365، أبرو المعلومات عن عاصمة مصر الإقتصادية الجديدة "سلام" شرق بورسعيد.

1 - تعتبر أول مدينة مليونية فى سيناء

2 - رابع مدينة مليونية دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وواحدة من 4 مدن جارى تنفيذها على شاطئ شمال سيناء.

3- "سلام" شرق بورسعيد تقام على مساحة 25 ألف فدان وتضم حى مال وأعمال على غرار حى العاصمة الإدارية .

4- تضم مطار "سلام" الدولى ومدينة طيبة ومدينة للموضة والفاشون.

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5 - تضم حى الأبحاث العلمية والجامعات المصرية

6 -تضم مدينة تعليمية وأكبر محطة مياه فى مصر وأفريقيا

-7تضم ميناء تجاريا عالميا شرق بورسعيد

-8ميناء يخوت وفنادق ومنتجعات سياحية

وشهدت محافظة بورسعيد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات فى الفترة الماضية، بمنطقة بورسعيد ضمن خطة حكومية متكاملة لتنمية سيناء، حيث كان الرئيس قد افتتح أنفاق 3 يوليو والتى تربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، فضلًا عن ميناء شرق بورسعيد.

كما شملت المشروعات الجديدة مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجنوب الرسوة فى بورسعيد، بالإضافة إلى منشآت رياضية بمدينة بورسعد، وبدأت مصر فى تنفيذ خطة لتنمية سيناء بداية من 30 يونيو 2014 وتضمن الخطة 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالى تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعاً منها، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء.