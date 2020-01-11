شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: تنفيذ محور عرضى يربط القطاعين الغربى والشرقى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم استحداث محور جديد بالواجهة الجنوبية بالمدينة، للربط بين القطاعين الغربي والشرقي بالمدينة، ويكون بمثابة امتداد لمحور أحمد عرابي الحالي، مشيراً إلى أن المحور الجديد يبدأ من طريق الحرية حتى مدخل السويس 3 بكامل واجهة المدينة، المطلة على طريق السويس.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الأعمال بالمشروع تتضمن تنفيذ طريق في اتجاهين بطول (3.2كم)، وبعرض ثلاث حارات بكل اتجاه، وتركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري، مشيراً إلى أنه تم رفع مخلفات من الطريق بكمية (60 ألف م3)، وكذا تنفيذ طبقة الأساس بطول 2400م، وأعمال البردورات بطول 2800م، ونقل وتركيب أعمدة إنارة وجارٍ ربط المحور على طرق كوبري مدخل السويس (3).

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تطوير قطاع من المحور الحالي من مدخل المدينة (1) إلى مدخل (2)، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة أسفلت وأرصفة واستبدال (250)كشاف صوديوم بكشافات ليد بكامل الطريق البالغ طوله (3 كم).

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال زراعة وتجميل جزيرة مفارق الشباب المستحدثة بالمحور الشرقي للمدينة، لأهمية موقعها، ولتكون واجهة حضارية لمدينة الشروق.

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وأوضح رئيس الجهاز أن مساحة مسطح الزراعة من النجيل بلغ حوالي (2000م2)، وتم زراعتها بمغطيات تربة بإجمالي مساحة (400م2)، وكذا زراعة عدد (23) نخلة (cycas)، وتنفيذ شبكة ري بالرشاشات بهدف المحافظة على المزروعات، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال الزراعة بنفس المحور تباعاً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم البدء في رفع كفاءة وتطوير ميدان إسكان الشباب، وزراعة ميادين وجزر طريق الحرية، للمساهمة في توفير المظاهر الجمالية التي لها الأثر الطيب عند سكان ورواد الطرق بمدينة الشروق.

وفي سياق آخر، عقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، اجتماعاً بشأن مراجعة المرافق المتعارضة مع تنفيذ كوبري السيارات بمدخل السويس (3)، ووضع خطة عاجلة لنقل تلك المرافق، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة، وإدارة المهندسين العسكريين القائمة بتنفيذ الكوبري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية للغازات الطبيعية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن أعمال التنفيذ تتضمن كوبري علوي (رباعي) على الرابط الثالث لخلق مدخل جديد للمدينة، والتيسير على القادمين من اتجاه القاهرة، وتمكينهم من الدخول والخروج المباشر للمدينة، ومن وإلى اتجاه محافظة السويس، بالإضافة لخلق شريان مروري جديد يربط طريق السويس بطريق الإسماعيلية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي: تم التوصل خلال الاجتماع، إلى نقل جميع خطوط المياه وأبراج الكهرباء، ومحابس خطوط البترول بصورة عاجلة، وذلك لتعارض المرافق المذكورة مع مسارات التنفيذ، ووضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المسارات خالية من أى عوائق بهدف استكمال المشروع على الوجه الأمثل وفى التوقيتات المحددة.