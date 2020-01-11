شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الانتهاء من التحول الرقمى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد الدين محمود حجازى الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول دور الهيئة فى عملية التحول الرقمى.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن الوزارة ، أن عام 2019 يعد علامة فارقة فى تاريخ الهيئة بدءًا من صدور القانون رقم 150 لسنة 2019، بتحويل صندوق العلوم إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتغيير بعض المواد المنظمة لعملها بموجب هذا القانون، وما استلزمه ذلك من التغيير فى أداء الدور المنوط به الصندوق بعد تحويله إلى هيئة تحقيقاً للدور الهام الذى تقوم به الهيئة لكونها أحد أهم و أكبر روافد التمويل الفعال للبحث العلمى فى مصر .

وأشار التقرير إلى أن عملية التحويل تمت وفقا لخطة عمل منظمة بدايةً من طرح النداءات الجديدة للمشروعات البحثية، مرورًا بكيفية تلقى مقترحات عروض التقديم لها من أعضاء هيئة البحوث والتدريس من كافة الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك النظام المتبع فى عمليات التقييم، والاختيار، والمتابعة الفنية والمالية للمشروعات البحثية الجارية أو المنتهية.

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وأوضح الدكتور عماد حجازى أن النظام الجديد من التحول الرقمى يوفر الجهد، والوقت، ويقضى على الإجراءات الروتينية، والبيروقراطية فى الدورة المستندية الورقية قديمًا، فضلاً عن تميزه بالشفافية، والتخلص من شبهات الفساد الإدارى، مما يؤدى إلى حدوث معدلات رضا عالية من المتعاملين مع هيئة تمويل العلوم، وكذا تحسن آداء دورها الخدمى الذي تقدمه لمجتمع البحث العلمى فى مصر .

ولفت الدكتور حجازي إلى أن الهيئة فى طريقها فى العام الحالى 2020 لاكتمال التحول الرقمى بها لتكون فى طليعة الجهات الحكومية التى تكمل ذلك التحول الإيجابى الهام، ويأتي ذلك مواكبًا للإجراءات الإيجابية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ومنها ( إجراءات إعادة هيكلة الهيئة إدارياً، وترقب صدور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بهيئة تمويل العلوم رقم 150 لسنة 2019)، مما يمكنها من أداء دورها بتميز و كفاءة عالية.

جدير بالذكر أن التحول الرقمى يعد من أبرز الملفات التى طرحتها الحكومة المصرية؛ بهدف تقديم إتاحة الخدمات للمجتمع بصورة رقمية أو إلكترونية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان من خلال إطلاق منظومة رقمية متكاملة ومؤمنةً على المستوى القومى، وذلك تفعيلاً لبرنامج "مصر تنطلق" لتحقيق غد ومستقبل أفضل.