شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدرس اشتراط الحصول على "كفاءة اللغة العربية" لتسجيل الماجستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مفوضية اللغة العربية بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت ورئاسة الدكتور عبد الله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة، أولى اجتماعاتها لمناقشة محاور مبادرة تطوير اللغة العربية التى دعا إليها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتطبيق محاور المبادرة من خلال تعاون الكليات والأقسام العلمية المختلفة داخل الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم السبت، ضمت مفوضية اللغة العربية فى عضويتها كل من الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة والأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور جمال الشاذلى عميد كلية الآداب، والدكتور معتز عبد الله مساعد رئيس الجامعة، ومجموعة من العمداء الممثلين للقطاعات العلمية بالجامعة.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن المبادرة تأتى فى إطار تطوير العقل المصرى بوصف اللغة صورة الفكر وبدون نمو اللغة لا يمكن أن ينمو الفكر، ومن المؤكد أن اللغة القديمة بحاجة للتطور حتى تواكب تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أننا فى الجامعة نحرص على تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن طرق التفكير التقليدية.

وقال الدكتور عبد الله التطاوى، رئيس مفوضية جامعة القاهرة لتطوير اللغة العربية، إن الاجتماع التمهيدى للمفوضية ناقش دراسة قواعد النحو العربى المبسطة من خلال نصوص وطنية وقومية تؤسس لمفاهيم المواطنة والانتماء القومى مع احترام خصوصية الثقافة فى كل بلد عربى واختيار أفضل المواد الإبداعية التى تثرى الذوق ووجدان متعلمى اللغة ومعلميها، مؤكدًا ضرورة مرور الباحثين بدورة تدريبية فى التحرير العلمى وأصول الكتابة بالعربية قبل التخرج من الجامعة وإعداد متطلب جامعى ومتطلب كلية فى اللغة القومية على غرار متطلب التفكير النقدى وريادة الأعمال.

وناقش أعضاء المفوضية، خلال الاجتماع، أهمية صدور مشروع الكفاءة اللغوية من خلال تدريس اللغة الوظيفية وأسس التحرير اللغوى للأبحاث والرسائل العلمية مع التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للتسجيل لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه على شهادة الكفاءة اللغوية العربية، كما ناقش الأعضاء سبل تمكين اللغة العربية وإعلاء شأنها بين أبناء الجامعة من خلال إلزام الأساتذة فى الدراسات الأدبية واللغوية والاجتماعية والإنسانية التحدث بالفصحى الميسرة بعيدًا عن التكلف اللغوى.