شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: ندعم الأفكار والمبادرات الشبابية لحل مشاكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمقر الوزارة، لاستعراض خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات والمجالات التى تهم المواطن بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة إليه .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن محافظ الغربية عرض الجهود الجارية فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والتعاون الجارى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة فى هذا الشأن، كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية فى بعض المدن، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن والتى تربط بين المراكز والقرى، كما أشار الدكتور طارق راشد إلى توقيع المحافظة لعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة وتأهيل مصنع تدوير القمامة فى المحافظة، والتعاقدات التى ترغب المحافظة فى توقيعها مع بعض الشركات التى تقدمت رسمياً للاستثمار فى المنظومة والحصول على خدمة النظافة فى بعض الأحياء .

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وأكد شعراوى على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الجهود التى تقوم بها كافة المحافظات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة الي دورهما فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان اشراك القطاع غير الرسمى للمساهمة فى نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى دعم الوزارة والحكومة لكافة الأفكار المبتكرة والمبادرات الخاصة بالشباب والتى تساعد فى حل بعض المشاكل والتحديات بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة فى الشارع.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظ الغربية ونائبه التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤي التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة وإيجاد حلول للدفع بالمشروعات المتوقفة للحفاظ على موارد المحافظة والدولة والعمل على زيادتها وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والدفع بها خاصة فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها .

كما شهد الاجتماع أيضاً بحث مشروعات تطوير القرى النموذجية بالغربية واستغلال بعض الصناعات والمنتجات التى تتميز بها مدن المحافظة خاصة فى مجال العطور والاخشاب وبعض الصناعات الأخرى، مشددًا على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات الخاصة بأراض وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات وكذا التعامل بحسم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة.

كما تم الإشارة إلى التعاون القائم حاليًا بين المحافظة وجامعة طنطا وأهمية دور الجامعات فى المجتمع المحلى والمساعدة فى دراسة المشكلات والتحديات ووضع حلول لها.