شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يصل سوهاج فى زيارة رعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم السبت اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والمطارنة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى زيارة رعوية لإيبارشيات سوهاج وتستمر حتى يوم السادس عشر من يناير الجارى، وتشمل زيارة جميع إيبارشيات سوهاج طهطا وطما والبلينا وأخميم.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة فى يومها الأول افتتاح مدارس عيون مصر "سان جورج"، بدائرة مركز سوهاج وتستكمل الزيارة بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس وسوف يقوم قداسته بعقد لقاء مت اباء كهنة المحافظة فى اجتماع عام بمقر مطرانية الأرقباط الأرثوذكس بسوهاج.

وبعدها يلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وكافة القيادات التنفيذية للمحافظة.

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ويستكمل قداسة البابا زيارته لمحافظة سوهاج فى ثان يوم بزيارة كنيسة السيدة العذراء بجرجا ومطرانية البلينا لعقد لقاء عام مع شعب المرطانية بالبلينا ويستكمل بعدها فى الأيام القادمة مراسم جولته بالمحافظة وسوف يدشن البابا خلال هذه الزيارة عدد من الكنائس فضلا عن لقاءات رسمية مع قيادات المحافظة ومؤتمر شعبى، وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للبابا تواضروس لسوهاج.

وفى يوم الاثنين يحضر قداسة البابا قداس وتدشين مطرانية سوهاج وفي المساء عظة من مطرانية أخميم، ويوم الثلاثاء يشارك في قداس وتدشين بمدينة طما، وفي المساء لقاء مع الرهبان من دير العذراء مريم بأخميم ويوم الأربعاء يشارك قداسة البابا في قداس وتدشين بمدينة طهطا وفي المساء لقاء مع رهبان ديري الانبا شنودة الغربي، الأنبا بيشاي.