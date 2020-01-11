تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية.. الأبرز في الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس وتناول الوضع الليبي ، بالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية بشأن ملف سد النهضة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي تلقى بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من جميع الجوانب وتقوض المساعى الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت أمس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية.

وأشارت إلى أن الرئيس بوتين أكد سعى بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا حيث تم التوافق في هذا السباق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة ويلبى طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أنه في إطار الجهود المبذولة لضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات التنموية الكبرى وجذب الاستثمارات عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأول مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد مدبولى سعي الحكومة لتأسيس مرحلة جديدة من العمل بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة وتصلح لان تكون خريطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما يسهم فى النهوض بجميع قطاعات الدولة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أنه في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة ، تشهد الأيام القليلة المقبلة تنفيذ القوات المسلحة المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن آلاف العراقيين تظاهروا أمس في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد منددين بالتدخلات الأمريكية والإيرانية في البلاد، كما انطلقت تظاهرات في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية التي جرى الحشد لها منذ أيام ردا على الصمت الحكومي والبرلماني إزاء مطالب المتظاهرين باختيار رئيس وزراء واجراء انتخابات نزيهة وعادلة ورفض التدخلات الخارجية.

أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية ، حيث جدد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعى الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار فى ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسي أكد سعى بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، وتم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة ويلبى طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

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وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن الهيئة القومية للأنفاق انتهت من أعمال التشطيبات النهائية لمحطتي النزهة وهشام بركات بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة تمهيدا لافتتاحهما خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه بحلول أبريل القادم سيتم افتتاح باقي محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وهي: عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلى منصور، مشيرا إلى أنه سيجرى إنشاء ورشة صيانة كبيرة لإجراء العمرات ، موضحا أنها ستكون الأكبر في الشرق الأوسط، وكشف الوزير أن هناك جدولا زمنيا للانتهاء من 15 محطة أخرى جديدة بالخط الثالث للمترو ضمن المرحلة الثالثة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن حجم الحصيلة الدولارية التي تلقاها كل من بنك مصر والبنك الأهلى وصلت إلى نحو 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأشار مسئولو البنوك إلى أن زيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة كانت وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

ونقلت عن يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن حصيلة البنك بلغت 68 مليار دولار، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا في المنطقة ما ساعد على زيادة الحركة السياحية وتدفق الاستثمارات إليها.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن مصادر مطلعة أكدت مقتل 3 جنود أتراك في ليبيا وإصابة 6 أخرين مما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن المصادر أكدت أن جثامين الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراته وأن طائرة تركية خاصة نقلتها إلى تركيا، وكشفت تغريدة على حساب تويتر فى حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت 270 كلم غرب طرابلس.

الجمهورية:

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن البنك المركزي أكد أنه لا صحة على الاطلاق لتغيير البنك المركزى تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، موضحا أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماما دون أي تغيير أو طرح لأى عملات ورقية جديدة.

وقال البنك المركزى المصري إنه يستعد في مقره الجديد الجارى تنفيذه بالعاصمة الإدارية لتدشين أكبر دار نقد والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات انتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيكية على فئة الـ 10 جنيهات ، ويعد اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة إيجابية لمواكبة التطورات العالمية خاصة وأن هناك عددا من الدول قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة.

وفي شأن ثان، ذكرت (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري عاد أمس بعد زيارة للجزائر استغرقت يوما واحدا، التقي خلالها، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة، كما تضمنت الرسالة تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات.

وأشارت إلى أنه تم التطرق، خلال اللقاءات، إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة بالإضافة إلى التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التى تواجه البلدين.

وذكرت (الجمهورية) أن مصر أكدت أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة يومى 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا ، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق ، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015 وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق، كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.