أخبار مصر | السيسي يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس: قائد حكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس: قائد حكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وقال المتحدث في بيان منذ قليل، إن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان، على مدار نصف قرن، حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وأضاف المتحدث، أن مصر لا تنسى وشعبها، للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار.