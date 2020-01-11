أخبار مصر | ننشر التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم السبت،

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعةعلى بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات ما يلي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:- Advertisements